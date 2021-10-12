Бийск: В Бийске впервые прошел чемпионат детский «Абилимпикс»

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В нем смогли принять участие дошкольники в возрасте от 5 до 8 лет

Если среди взрослых соревнования в профессиональном мастерстве проводят регулярно, то дети от 5 до 8 лет соперничали в первый раз.

Чемпионат направлен на раннюю профориентацию детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обеспечивающей социализацию детей в обществе и погружение в будущие профессии, искусство. Дошкольники принимали участие в конкурсных испытаниях по компетенциям: «Парикмахерское искусство», «Строительное дело», «Художник-иллюстратор».

Как проходили соревнования, узнаете из сюжета Бийского телевидения.

В Бийске состоялось открытие конкурса профмастерста «Абилимпикс»

17:15, 23.09.2020 2171

Бийский рабочий