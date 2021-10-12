Бийск: В Бийске растет число миллионеров

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Впервые среди налогоплательщиков-бийчан появился миллиардер

Такие выводы следуют из данных декларационной кампании.

Ее итоги для формирования будущих отчислений с доходов, полученных в 2020 году, подвели в Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю.

В налоговую инспекцию по городу Бийску поступило 21929 деклараций по налогу на доходы физических лиц. Это на 15 процентов больше уровня прошлого года.

Исчисленная по декларациям сумма налога составила 271 млн. руб. Это на 59 млн. руб. больше показателя 2020 года.

Больше в Бийске стало и миллионеров — налогоплательщиков с суммой дохода более 1 млн руб.

Согласно данным Инспекции на подведомственной территории проживает 1179 миллионеров.

По уровню дохода свыше 1 млн руб. можно выделить следующие категории налогоплательщиков:

1-10 млн руб. задекларировали 1129 налогоплательщика (на 39% больше, чем в 2020 году) — в основном это физические лица, получившие доход от продажи имущества;

10-100 млн руб. получили 44 человека (в два раза больше уровня прошлого года);

100-500 млн руб. показали пять человек (в два раза больше, чем в 2020 году).

Впервые в число бийских налогоплательщиков вошел миллиардер.

Доход свыше 1 млрд руб. задекларировал один человек.

Напомним, всего в крае доход свыше 1 млрд руб. показали шесть налогоплательщиков. Год назад их было в два раза меньше.

В Алтайском крае за год в два раза выросло количество миллиардеров

14:10, 07.10.2021 988

Обязанность представлять в налоговую инспекцию декларации НДФЛ закреплена за физическими лицами, получившими доход от продажи имущества, вознаграждений, выигрышей в лотерею, получения имущества в дар и от источников, находящихся за пределами РФ, а также индивидуальными предпринимателями, нотариусами и адвокатами, занимающимися частной практикой. В остальных случаях НДФЛ уплачивается автоматически с заработной платы.

Бийский рабочий