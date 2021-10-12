Бийск: В Бийске продают заправку по цене торгового центра

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Газовую заправку на въезде в Бийск, объект туркластера, выставили на продажу

Автомобильная газозаправочная станция, специализирующаяся на продаже пропан-бутана, расположена на въезде в Бийск со стороны Барнаула.

Ее сдали в эксплуатацию в 2021 году. При этом ранее заправку преподносили как придорожный сервис — один из объектов туркластера «Золотые ворота Алтая».

Сейчас заправку выставили на продажу. Стоимость объекта – 55 млн руб.

Для сравнения, за торговый центры, выставленные на продажу в Бийске, собственники просят меньше. Например, за «Меркурий» на Коммунарском – 45 млн руб., за «Мега Сити» — 44 млн руб., за бывший ТЦ «Грааль» на Табачке – 46 млн руб.

Кластер Бийска «Золотые ворота» пополнится газовой заправкой

16:00, 01.11.2019 2400

Высокую стоимость заправки в объявлении о продаже поясняют удачным расположением – на федеральной трассе в Горный Алтай, современным оборудованием, позволяющим заправлять одновременно шесть автомобилей и пунктом наполнения газовых бытовых баллонов

Собственники уверяют, что аналогичных станций нет не только в Сибири, но и, возможно, по всей России.

Бийский рабочий