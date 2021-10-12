Бийск: В Бийске большая стая собак держит в ужасе жителей поселка Котельщиков

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Псы собираются в большие стаи по ночам

Ситуация у жителей поселка Котельщиков как в детском стишке Успенского «Над нашей квартирой», где есть строчки «лает собака, и спать не дает». Только не до сна бийчанам не только из-за шума и воя, но и из-за реального опасения за здоровье прохожих, в особенности детей. Девушка из дома по ул.Петрова 2/1 даже сняла видео, на котором в ночи раздается лай множества собак. Даже без «картинки» от него становится не по себе.

– И так каждую ночь, рядом с близлежащим магазином происходит ужас. Огромная стая собак держит в ужасе весь район. Как с этим бороться, не представляю, – пишет бийчанка под своим постом в группе incident_22

В этом районе горожане привыкли спать с закупоренными окнами, а по вечерам боятся выходить на улицу. Собак только прибавляется, несмотря на программу «отлов-стерилизация-возврат в среду», бездомышей год от года только больше. Кто-то из бийчан все еще полагает, что виноваты люди, которые выкидывают животных на улицу. Но логики в этом, в действительности, мало.

– Вы видели этих собак? Их никто не заводил и не выбрасывал, они все будто клонированные, семейство. Не одно поколение на улице. На ул.Васильева, 3 тоже спать невозможно: вой, лай часов с двух ночи. А днем их уже не видно, – делятся соображениями из других районов.

«Лающие группировки» нередко замечают на АБ, у Педагогического колледжа на теплотрассе, на ул.Матросова, а к утру стая из Котельщиков бежит на Зеленку.

– Разорвали уже всех кошек. Всю ночь слышен лай собак и ор кошек, – сообщают очевидцы этого кошмара.

Проблема бродячих собак в Бийске "вечная" Фото: pixabay.com

Причина разрастающейся стаи не только в «хромой» программе по бездомным животным, но и в кормилицах. Женщинах, которые из доброты душевной прикармливают стаи, и они возвращаются на место, где находят пропитание. Бийчане в этом смысле категоричны:

– Собак прикармливать нельзя. Они так и останутся в этом районе. – Сегодня кормилица пришла, еду им принесла. Завтра заболела вдруг, а они ждут…Гуманное прикармливание – дорога в ад! Собаки начинают бросаться на людей. Убрать собак надо с улиц совсем! – Каждый день к этому магазину в Котельщиках приезжают женщины-защитницы. Привозят собакам еду. – Сам собак не боюсь, но кода их голов 15-20 , мягко говоря, опасаюсь. – Фильм ужасов, даже слушать страшно!

По словам Ирины Скобковой, начальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, проблему решают только изъятием из стаи активных собак. Чтобы не создавались так называемые «собачьи свадьбы». Таким образом, группа животных становится менее агрессивной и вскоре распадается.

Если же этого не происходит, нужно действовать дальше:

– По данному вопросу необходимо обратиться в Администрацию Бийска (тел. 8 (3854) 32-77-34; 8 (3854) 405188), – сообщает Сергей Гребельный, официальный представитель управления ветеринарии Алтайского края. – В случае, если животные представляют непосредственную опасность жизни и здоровью граждан (к примеру, в момент проявления агрессии), вы можете позвонить в отделение полиции для принятия оперативных мер по защите граждан.

Четвероногие оккупанты: бездомные собаки захватили улицу Мухачева в Бийске

07:10, 15.08.2021 10813

Бийский рабочий