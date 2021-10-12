Бийск: В Бийске появились традиционные «лежачие полицейские» вместо резиновых

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На улице Васильева в Бийске уложили новые искусственные неровности

На прошлой неделе, в пятницу, на улице Васильева демонтировали резиновые ограничители скорости, которые появились в Бийске в 2019 году.

Уже тогда мало кто из водителей оценил новшество. Причина — в жесткости конструкции. Все-таки проезд по «традиционным» асфальтовым неровностям, которые до этого устанавливали на дорогах, был более плавным. Переезд же прорезиненных элементов ощущается весьма прилично.

Особенно отмечали дискомфорт пассажиры автобусов, прежде всего, пазиков – не в шутку говоря, что на такой «кочке» и компрессионный перелом позвоночника заработать несложно.

Держитесь за позвоночники: бийчане не оценили новые «лежачие полицейские»

14:53, 17.07.2019 4832

В конечном итоге продержалось новшество недолго. В последние месяцы часть конструкции была выломана, и автомобилисты просто проезжали в образовавшиеся зазоры.

В 2019 году прорезиненные неровности появились в нескольких районах города, в том числе и в Заречье у ЦГБ. Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

На прошлой неделе остатки прорезиненных «лежачих полицейских» демонтировали, а на их месте появились «традиционные» искусственные неровности из асфальта. Их уложили там же, где были и черно-желтые.

Разметки на новых неровностях пока нет.

Бийский рабочий