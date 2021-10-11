Бийск: В Бийске сформируют запасы консервов, гречки и противогазов на случай ЧС
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Постановление о создании и использовании технических, продовольственных и медицинских запасов подписали в мэрии Бийска
Создаются они в целях гражданской обороны города на случай возникновения опасностей при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Документ определяет порядок создания, хранения и использования запасов и полномочия в этой сфере администрации города и организаций, продолжающих работу в военное время.
Запасы включают в себя специальную и автотранспортную технику.
Продовольственные запасы включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты, согласно рекомендуемым нормам обеспечения населения.
Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты и медицинские изделия.
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, а также топливо, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.
Так, в Бийске по отдельным категориям запас должен быть следующим:
- 47,7 тыс. противогазов,
- 1802 защитных детских камер,
- 1380 кг хлебобулочных изделий,
- 120 кг рисовой и гречневой круп,
- 450 кг мясных консервов
- 9 тыс. комплектов одноразовой посуды,
- 300 кг гвоздей,
- 15 тонн цемента,
- 40 куб. м. кислорода,
- 15 тонн дизельного топлива,
- 11 лодок и др.
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11:14, 04.10.2021 933