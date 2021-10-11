ГОРНЯК22 11.10.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске сформируют запасы консервов, гречки и противогазов на случай ЧС

Горняк22
2 часа Ago

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Постановление о создании и использовании технических, продовольственных и медицинских запасов подписали в мэрии Бийска

Создаются они в целях гражданской обороны города на случай возникновения опасностей при военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Документ определяет порядок создания, хранения и использования запасов и полномочия в этой сфере администрации города и организаций, продолжающих работу в военное время.

Запасы включают в себя специальную и автотранспортную технику.

Продовольственные запасы включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты, согласно рекомендуемым нормам обеспечения населения.

Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты и медицинские изделия.

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, а также топливо, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

Так, в Бийске по отдельным категориям запас должен быть следующим:

  • 47,7 тыс. противогазов,
  • 1802 защитных детских камер,
  • 1380 кг хлебобулочных изделий,
  • 120 кг рисовой и гречневой круп,
  • 450 кг мясных консервов
  • 9 тыс. комплектов одноразовой посуды,
  • 300 кг гвоздей,
  • 15 тонн цемента,
  • 40 куб. м. кислорода,
  • 15 тонн дизельного топлива,
  • 11 лодок и др.

 

В Бийске сформируют запасы консервов, гречки и противогазов на случай ЧС1

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11:14, 04.10.2021 933

 

Бийский рабочий

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