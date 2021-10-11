Бийск: В Бийске продают череп древнего сибирского бизона

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За редкую окаменелость просят 190 000 рублей.

Череп древнего сибирского бизона выставили на продажу в Бийске на сайте объявлений. Продавец сообщает, что окаменелость хорошо сохранилась. Размах рогов более одного метра.

— По оценкам историков-археологов Алтайского края и Республики Алтай возраст экспоната около 10 000 лет до н.э. Череп всё время был под водой, поэтому прекрасно сохранился!

Отметим, что в мае 2021 года стало известно о интересной находке бийских дайверов. На дне реки Бии они нашли древний череп бизона. Тогда сообщалось, что возраст находки — 10 тысяч лет. Вероятнее всего именно этот череп и выставлен на продажу.

Продавец отмечает, что бизон «превосходно украсит вашу коллекцию и позволит прикоснуться к истории времён мамонтов».

Бийские дайверы обнаружили на дне реки древний череп

15:07, 06.05.2021 1803

Бийский рабочий