Бийск: В Бийске открылась выставка к 100-летию городского педтехникума

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Выставка «Бийский педтехникум, как кузница учительских кадров для начальной школы» открылась в Бийском краеведческом музее.

К столетней годовщине со дня основания Бийского педтехникума отдел истории Бийского краеведческого музея подготовил выставку, посвященную истории этого учебного заведения.

По итогам исследовательской работы сотрудников экспозиция пополнилась аннотированными фотографиями, экспонатами из архива первых преподавателей педтехникума, рассказали в музее.

Наиболее широко представлены вещи из личного архива Федора Андреевича Шикунова: рукописный букварь для взрослых, учебник «Родной язык», машинописные листы букваря ликбеза, грифельная тетрадь и т.д.

Традиционно экспозицию иллюстрируют письменные принадлежности в виде перьевых ручек, чернильниц, чертежных инструментов.

На фотографиях представлены здания высшего женского училища, здание бывшей учительской семинарии, выпуск педколледжа 1925-го года, выпуск 1935-го года, выпускник педтехникума, участник советско-финляндской войны, Дмитриев А.К.

Также на выставке представлена подробная информация о Дмитрии Ивановиче Кузнецове. С 1934 по 1957 годы он предавал в педтехникуме уроки графического искусства. В 1941 году бийский живописец первым в Алтайском крае был принят в Союз художников СССР.

— Мало кто сейчас помнит, что Д.И.Кузнецов, сотрудничая с Бийским краеведческим музеем, участвовал в создании музейных экспозиций, изготовлении макетов и манекенов. В 20-30-е гг. был активным исследователем русской и алтайской этнографии, участвовал почти во всех экспедициях того времени: сборы и зарисовки типов жилищ, костюмов, предметов быта, фиксация и прорисовка археологических раскопок, — отмечают в музее.

В экспозиции представлены алтайский шаманский костюм, полученный Д.И.Кузнецовым у шамана Танашева, модели традиционных типов жилищ алтайцев, зарисовки предметов с натуры.

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18:38, 07.10.2021 657

Бийский рабочий