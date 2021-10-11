Бийск: В Бийске задержали водителя с правами, распечатанными на принтере

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Полицейские Бийска задержали жителя соседнего района с поддельным водительским удостоверением.

Сотрудники ДПС на трассе Бийск-Белокуриха остановили автомобиль Daewoo Nexia для проверки документов. За рулем находился 33-летний житель Петропавловского района. Водительское удостоверение молодого человека вызвало у полицейских подозрение в подлинности. Права были изъяты и направлены на экспертизу.

Согласно заключению криминалистов МУ МВД России «Бийское», мужчина ездил с распечатанной на струйном принтере и заламинированной подделкой.

В действиях задержанного усматривается уголовное преступление предусмотренное статьей 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). По данном факту проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

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18:39, 05.10.2021 997

Бийский рабочий