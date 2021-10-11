ГОРНЯК22 11.10.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске задержали водителя с правами, распечатанными на принтере

Горняк22
2 часа Ago

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Полицейские Бийска задержали жителя соседнего района с поддельным водительским удостоверением.

Сотрудники ДПС на трассе Бийск-Белокуриха остановили автомобиль Daewoo Nexia для проверки документов. За рулем находился 33-летний житель Петропавловского района. Водительское удостоверение молодого человека вызвало у полицейских подозрение в подлинности. Права были изъяты и направлены на экспертизу.

Согласно заключению криминалистов МУ МВД России «Бийское», мужчина ездил с распечатанной на струйном принтере и заламинированной подделкой.

В действиях задержанного усматривается уголовное преступление предусмотренное статьей 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). По данном факту проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

В Бийске задержали водителя с правами, распечатанными на принтере1

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18:39, 05.10.2021 997

Бийский рабочий

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