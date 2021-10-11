Бийск: В Бийске за взятку министру здравоохранения осужден бизнесмен

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Предприниматель передал министру здравоохранения Республики Алтай взятку — 660 тысяч рублей.

Как сообщает следственный комитет по Республике Алтай, суд в Бийске вынес приговор в отношении заместителя директора и фактического руководителя одной из коммерческих организаций Новокузнецка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере).

Мужчина являлся фактическим руководителем одной из коммерческих организаций города Новокузнецка, занимающейся оптовой торговлей фармацевтической продукцией и медицинскими товарами.

Следствием и судом установлено, что в период с июля по декабрь 2020 года он находясь в Горно-Алтайске и Бийске, двумя частями передал взятку в крупном размере на общую сумму 660 000 рублей членам организованной преступной группы, в состав которой входили должностные лица министерства здравоохранения Республики Алтай (министр и его помощник).

Обвиняемый действовал в целях личного незаконного обогащения от прибыли, получаемой возглавляемым им обществом, отмечают в СК. Таким образом он рассчитывал, что руководство Минздрава региона примет решения в пользу его и представляемого им общества, а также надеялся на общее покровительство, представление преимуществ и способствование заключению с этой коммерческой организацией государственных контрактов на поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения республики.

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10:18, 12.03.2021 1379

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению должностных лиц министерства здравоохранения в иных коррупционных преступлениях.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Расследование уголовного дела о совершении ряда коррупционных должностных преступлений, связанных с получением взяток, в отношении министра здравоохранения республики и его помощника продолжается.

Бийский рабочий