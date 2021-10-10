Бийск: В Бийске демонтировали искусственные неровности на улице Васильева

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«Лежачие полицейские» уже давно находились в плохом состоянии.

Искусственные неровности были расположены неподалеку от ТЦ «Бийск», а так же на пересечении улиц Васильева и Липового. Их установили здесь еще в июле 2019 года. Новые элементы появились в городе в рамках программы обеспечения безопасности на дорогах, а их установку оплатили из краевого бюджета.

Новые «лежачие полицейские» Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Тогда это была новинка для городских дорог — резиновые черно-желтые полосы были очень жесткими и заставляли водителей значительно снижать скорость. Однако продлилось это недолго.

Уже через год конструкции оказались повреждены. Вероятнее всего, зимой их частично вырвала дорожная техника, чистящая асфальт от снега и наледи. В итоге препятствия располагались не по всей дороге и большинство водителей, чтобы не «подпрыгивать» на бугорках, проезжали через свободные проемы по бокам, то есть конструкции попросту не выполняли своих функции.

Разобраться с поломанными «лежачими полицейскими» коммунальщики решили только сейчас. В начале октября в мэрии оповестили — движение на участке улицы Васильева частично ограничат, как раз в связи с проведением работ по устройству искусственной дорожной неровности.

Демонтаж искусственной неровности на улице Васильева Фото: Редакция "БР"

В пятницу, 8 октября резиновые конструкции с дороги демонтировали, оставив на их месте глубокие пробоины. Машины по привычке проносились по ним на большой скорости, попадая в яму.

Демонтаж искусственной неровности на улице Васильева Фото: Редакция "БР"

В субботу, 9 октября работы на месте бывших неровностей продолжились. Сейчас на месте работают представители дорожных служб. Они сняли часть дорожного полотна уже в другом месте, чуть дальше от пешеходного перехода. Можно предположить,что теперь здесь появятся старые-добрые асфальтовые «лежачие полицейские».

ул. Васильева Фото: скриншот камер "Сотрудник"

В ГИБДД «БР» пообещали дать комментарий на этот счет в понедельник. Там пояснят полностью ли убрали конструкции, восстановят их или заменят на новые.

На дорогах Бийска появятся новые «лежачие полицейские» и вернутся прежние

15:10, 08.07.2021 3046

Бийский рабочий