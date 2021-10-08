Бийск: В Бийске появится новая площадка для заявлений на техсредства для реабилитации

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Жители Бийска могут подать заявление на получение средств реабилитации в Фонд соцстраха или Пенсионный фонд

Город Бийск и Бийский район выбраны для проведения эксперимента по взаимному оказанию госуслуг Фондом социального страхования РФ и Пенсионным Фондом России.

Теперь жители пилотной территории могут обратиться за предоставлением средств реабилитации в тот фонд, в который им удобнее.

— Главная задача государственных органов сегодня – сделать процесс получения госуслуг более простым и понятным для граждан, сократить хождение по инстанциям, — говорит Татьяна Петрова, управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. – Практика показывает, что жители края, имеющие инвалидность, часто являются получателями социальных пенсий и пособий от Пенсионного Фонда, а значит, регулярно взаимодействуют с этим ведомством. Думаем, многим из них будет удобно при очередном визите в Пенсионный Фонд заодно подать и заявление в ФСС на обеспечение техническими средствами реабилитации. Специалисты ПФР примут у гражданина заявление и по каналам межведомственного взаимодействия передадут его в соцстрах для отработки.

По словам Татьяны Петровой, Фонд социального страхования будет рассматривать поступившие заявки и предоставлять гражданам реабилитационные изделия в стандартные сроки, вне зависимости от места подачи заявления.

Те, кому привычнее подавать заявление на обеспечение средствами реабилитации в Фонде социального страхования, Многофункциональном центре или с помощью портала Госуслуг, могут делать это в прежнем порядке.

Куда обращаться?

В тот Фонд, в который вам удобнее:

Филиал №6 Алтайского регионального отделения ФСС РФ в г. Бийске:

ул. Л. Толстого, 141/1.

тел.: 8(3854) 555-178,

8(3854) 555-184.

ул. Л. Толстого, 141/1. тел.: 8(3854) 555-178, 8(3854) 555-184. Клиентская служба Отделения Пенсионного Фонда России по г. Бийску и Бийскому району:

ул. Воинов-Интернационалистов, 72/1.

тел.: 8‒800‒600‒07‒14,

8 (3854) 34‒34‒40,

8 (3854) 34‒42‒61,

8 (3854) 34‒34‒44.

Бийский рабочий