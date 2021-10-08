Бийск: В Бийске до конца года могут поднять стоимость проезда в общественном транспорте

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Бийские автоперевозчики намерены обратиться в мэрию с просьбой поднять цену билета

В краевой столице с 1 ноября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Вырастет не слабо — сразу на пять рублей для тех, кто привык оплачивать проезд наличкой или бесконтактными банковскими картами: с 23 руб. до 28 руб.

В Барнауле проработали целую линейку дифференцированной стоимости проезда, пишет «Толк». Например, для пользователей электронных транспортных карт цена поездки вырастет «всего» на 3 рубля. Но факт остается фактом: пользоваться общественным транспортом станет дороже.

Бийские перевозчики, вполне вероятно, попытаются не отставать от барнаульских коллег.

Как стало известно «БР», до конца года автопредприниматели намерены обратиться в городскую администрацию с просьбой о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Бийска.

Напомним, решение об этом принимается на местном уровне — через отдел ценообразования мэрии Бийска. Однако туда заявление от перевозчиков пока не поступало.

Сами автопредприниматели в беседе с журналистом «БР» пояснили, что намерение обратиться за повышение стоимости проезда у них возникало и раньше, но им настоятельно советовали не заявлять об этом до осени.

Желаемую новую стоимость билета перевозчики пока не называют. Фото: Екатерина Егорова, архив "БР".

Сейчас перевозчики готовятся представить расчеты, на какую сумму по их мнению должна вырасти цена поездки в Бийска. Называть цену билета, которую автопредприниматели считали бы справедливой, они пока не стали, обнадежив, что уж точно не намерены просить ее выше, чем в Барнауле.

Причины возможного роста стоимости поездки в общественном транспорте — все те же: дорогое обслуживание автобусов, рост цен на горючее, установка онлайн-касс, но главное — переход на новую систему налогообложения для автопредпринимателей.

Бийский автоперевозчик рассказал, ждать ли подорожания стоимости проезда

08:05, 13.11.2020 4960

Ранее перевозчики работали по ЕНВД — единому налогу на вмененный доход, когда юрлицо платило налог не с фактического дохода, а с предполагаемого государством в этой сфере. С 2021 года эту схему заменили на «упрощенку», и налоговые отчисления для некоторых перевозчиков выросли в два-три раза, в зависимости от того, сколько у них автобусов.

Кстати, по этой причине ряд «исконно бийских» перевозчиков, работающих на городских маршрутах, перерегистрировались в соседнюю республику Алтай. Числиться ИП там и платить налог в республиканскую казну оказалось выгоднее.

Бийский рабочий