Бийск: В Бийске до конца недели ограничат движение на участке ул. Васильева

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Дорогу перекроют на время ремонта «лежачего полицейского».

В Бийске по улице Васильева в районе домов № 30, 36/1 с 5 октября будет частично ограничено движение транспорта.

Дорогу перекроют 5 октября с 8:00 до 20:00 по 10 октября с 08:00 до 20:00. Как сообщает администрация города, ограничение движения связано с проведением работ по устройству искусственной дорожной неровности.

Водителей просят выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к дорожной ситуации.

Напомним, до 13 октября в Бийске перекрыто для сквозного движения транспорта улица Иркутская (пер. Муромцевский и ул. Сибирская).

В Бийске перекроют движение по улицам Васильева и Иркутская

16:10, 30.09.2021 3044

Бийский рабочий