ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Бийск: В Барнауле, упавший с многоэтажки бутыль воды, сломал ребенку позвоночник

Горняк22
10 часов Ago

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Пятилитровую бутылку воды с верхних этажей многоэтажного дома скинули дети.

ЧП произошло 2 июня. Как сообщает «Толк», компания из четырех детей купила пятилитровую бутыль с водой в магазине. Часть воды ребята выпили, а после решили сбрасывать бутылку вниз с верхних этажей многоэтажного дома. После этого они спускались за ней и снова бросали с высоты.

Как рассказал журналистам компетентный источник, знакомый с ситуацией, в какой-то момент один из ребят задержался под окнами дома, а другие бросили вниз тяжелую бутылку с водой. Она ударила мальчика по касательной.

Сообщается, что пострадавший находится в больнице с компрессионным переломом позвонка и ушибом головы. Врачи оценивают характер травм как средней степени тяжести, жизни мальчика ничего не угрожает.

В Барнауле, упавший с многоэтажки бутыль воды, сломал ребенку позвоночник1

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14:22, 26.05.2021 3121

Бийский рабочий

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