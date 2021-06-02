Бийск: В Бийске из окна детского сада выпала пятилетняя девочка

1

СУ СКР по Алтайскому краю в связи с происшествием возбудил уголовное дело

Инцидент произошел днем 1 июня. Из окна второго этажа детского сада Бийска выпала 5-летняя девочка. В результате падения ребенок получил телесные повреждения в виде перелома голени.

Сообщается, что по данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Следователи регионального СУ СК России работали на месте происшествия. Допрашивались очевидцы произошедшего, сотрудники детского учреждения.

В настоящее время девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, прокуратура города Бийска организовала проверку по факту получения ребенок телесных повреждений.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте принятых со стороны образовательных учреждений мер по присмотру и уходу за детьми, исполнения законодательства об образовании, — сообщила заместитель прокурора города Бийска Татьяна Долина.

Два ребенка находятся в тяжелом состоянии после опрокидывания батута в Барнауле

19:13, 30.05.2021 1238

Бийский рабочий