ГОРНЯК22 02.06.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске из окна детского сада выпала пятилетняя девочка

Горняк22
15 часов Ago

1

СУ СКР по Алтайскому краю в связи с происшествием возбудил уголовное дело

Инцидент произошел днем 1 июня. Из окна второго этажа детского сада Бийска выпала 5-летняя девочка. В результате падения ребенок получил телесные повреждения в виде перелома голени.

Сообщается, что по данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Следователи регионального СУ СК России работали на месте происшествия. Допрашивались очевидцы произошедшего, сотрудники детского учреждения.

В настоящее время девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, прокуратура города Бийска организовала проверку по факту получения ребенок телесных повреждений.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка полноте принятых со стороны образовательных учреждений мер по присмотру и уходу за детьми, исполнения законодательства об образовании, — сообщила заместитель прокурора города Бийска Татьяна Долина.

В Бийске из окна детского сада выпала пятилетняя девочка 1

Два ребенка находятся в тяжелом состоянии после опрокидывания батута в Барнауле

19:13, 30.05.2021 1238

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: С 1 июня в России стала обязательной маркировка сыра и мороженого

Горняк22: С 1 июня в России стала обязательной маркировка сыра и мороженого

Горняк22
15 часов Ago
Сыр Фото: pixabay.com По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, все участники оборота проинформированы, что переносов сроков обязательной маркировки молочной...

Читать по теме:

ВТОПЕ: