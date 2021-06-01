Бийск: В бийском Драмтеатре прошел первый в Алтайском крае спектакль для слепых

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Впервые в Бийске любимый многими спектакль «Беда от нежного сердца» адаптировали для незрячих.

Освоив азы тифлокомментирования, Олеся Овчинникова, преподаватель предмета «Пространственная ориентация» Центра реабилитации слепых, помогла гостям нашего города по-настоящему насладиться театром. Ученики центра, приехавшие для того, чтобы обучиться свободно передвигаться по улицам, стали участниками первого «показа» для слепых. С помощью специального оборудования они прослушали спектакль «Беда от нежного сердца» от режиссера Михаила Вороновского.

Выглядело это так: на ухо каждому из подопечных надевают небольшой прибор, и во время спектакля они слышат комментарии специалиста центра.

– Первое правило – не накладывать тифлокомментарии на речь актеров, – объясняет специфику работы Олеся Ивановна. – Очень сложно, на самом деле, подобрать настолько емкую фразу, коротенькую, но доступную. Премьере предшествовала большая работа: я приходила на приемку спектакля, с разрешения администрации снимала видео, а потом уже прорабатывала его по кусочку, около месяца. Какие-то действия, что происходят на сцене, для нас незаметные, очень важно описать: вот, например, актриса теребит парик, криво его повернула, вот актер заполз под диван – это же не слышно, не понятно. Такими короткими фразами у меня исписано порядка трех листов.

Когда обычные зрители засмеются, человек незрячий чувствует себя как-то не в своей тарелке. Но здесь, когда «в ухо» передавались комментарии, все улавливали происходящее, и были невероятно довольны.

– Когда наши зрители привыкают к голосам, я даже не говорю, кто вышел, – добавляет специалист.– У нас с собой есть вся необходимая аппаратура, и благодаря нашему Управлению культуры, спорта и молодежной политики, Ольге Малявиной, директору Драматического театра, получился вот такой общий проект.

В дальнейшем специалисты центра хотели бы поработать и для незрячих детей: спектакль «Беда от нежного сердца» стал успешным стартом в освоении новой технологии.

«Я посмотрела спектакль!», – сказала одна из незрячих, и это наверняка лучший комплимент для актеров.

«Беда от нежного сердца»: бийских зрителей ждет новая театральная премьера

19:55, 16.04.2021 834

Бийский рабочий