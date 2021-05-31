Бийск: В бийской школе №7 отремонтируют спортзал

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Школа получила грант в размере 350 тысяч рублей.

Бийская средняя школа №7 стала одним из победителей конкурса на поддержку школьных инициатив «Я считаю». Образовательное учреждение участвовало в нем с проектом «Школа –территория спорта», который предполагает ремонт школьного спортзала.

В микрорайоне, где расположена школа, нет специализированных спортивных центров. Поэтому авторы проекта были уверены, что ремонт спортивного зала поможет решить проблемы оздоровления и занятости детей и подростков, профилактики правонарушений и других форм асоциальной активности, повысит интерес детей и подростков к здоровому образу жизни. Также реализация проекта поспособствует продвижению всероссийского культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся и их родителей, педагогов и жителей микрорайона, сообщает региональное министерство образования.

— Утверждена цветовая гамма, согласован-дизайн-проект. Заключен договор с исполнителями. Сейчас мы заканчиваем подготовительные работы и закупаем инструменты и материалы, согласно смете. 1 июня начнется ремонт. К июлю мы планируем уже сдать в эксплуатацию наш обновленный спортзал, – рассказала руководитель проекта Лариса Насевич.

В долгосрочной перспективе школа планирует вести профилактическую работу с подростковой безнадзорностью и привлекать семьи, находящиеся в социально опасном положении, к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на уровне школы и города, вовлекать их в двигательную активность, прививать интерес к спорту и принципам ЗОЖ.

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18:53, 27.05.2021 854

Бийский рабочий