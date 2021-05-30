Бийск: В Бийске с пожара в девятиэтажке на улице Ленина были эвакуированы люди

0

Инцидент случился вечером в пятницу 28 мая

Вечером в службу спасения поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по улице Ленина, на место немедленно выехали пожарные расчеты. На месте пожарные выяснили, что пожар случился в парикмахерской, расположенной на первом этаже дома.

— Дым стремительно распространялся на расположенные выше этажи, спасатели приступили к эвакуации людей из опасной зоны. Задача была успешно выполнена: из квартир над очагом пожара были выведены восемь человек, никто не пострадал. Сам пожар был ликвидирован в считанные минуты, его площадь составила около 8 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Также сообщается, что на место происшествия выезжало пять единиц техники и 18 человек личного состава, работало звено газодымозащитников.

В Бийске на спецстоянке сгорели три автомобиля

16:35, 24.05.2021 2195

Бийский рабочий