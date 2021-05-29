ГОРНЯК22 29.05.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске проходят торжества ко Дню химика

Горняк22
14 часов Ago

4

Традиционно День химика в Бийске отмечают во Дворце культуры Бийского олеумного завода.

В этом году торжества здесь проводят с двойным размахом. Прошедший 2020-й год с его ограничениями не позволил коллегам вот так собраться, ощутить атмосферу праздника с поздравительными речами, дружескими воспоминаниями, выступлениями артистов и красочным фейерверком.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика1

А еще у заводчан есть и другой повод для гордости – юбилей БОЗа, который тоже приходится отмечать чуть позже официальной даты.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика2

В 1965 году из состава Бийского химкомбината выделили ряд цехов, чтобы создать новое предприятие, которому были переданы производство олеума, тротила, гексогена и прочего. С августа 1965 года отсчитывает свою историю Бийский олеумный завод.

Отметить юбилей в 2020 году не удалось.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика3

— Год выдался непростым, — говорит Максим Крючков, директор БОЗ. — Сотрудники старше 65 лет попали в зону особого риска, а это — десятая часть заводчан. В минувшей году мы прошли реорганизацию путем слияния с заводом имени Свердлова, одним из лидеров отрасли боеприпасов.

Но несмотря на трудности и новые задачи, с которыми приходилось проходить юбилейный год, БОЗ сработал успешно. Все производственные программы выполнены: завод выпустил 2,2 тыс. тонн шашек-детонаторов, 21,5 тыс. тонн тротила и тротилосодержащих веществ, 77 тыс. тонн серной кислоты. Вырученные средства завода составили 4 млрд руб., что позволило выдать заводчанам премию и проиндексировать зарплату, которая и сегодня выше средней по Бийску.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика4

Но какие бы цифры не звучали в этот день, все знают – за высокими показателями прежде всего стоят люди — те, кого объединило одно общее дело: водители, слесари, лаборанты, работники цехов, мастера, инженеры, аппаратчики, сварщики, администраторы, конструкторы. Их и чествовали на торжественной части Дня химика.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика5

На праздник заводчане приходят семьями, и не «за компанию», а потому что на БОЗ работают поколениями.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика6

Варвара Ветрова, технолог инженер-технолог легендарного цеха №5, того самого, где работают со взрывчатыми веществами, рассказывает о родных-коллегах: родители мужа проработали на БОЗ по 40 лет, они сами с супругом тут уже 30 лет, сын — тоже заводчанин. С учетом всех родных, у семьи Ветровых – общий трудовой стаж династии уже перевалил за 180 лет!

В Бийске проходят торжества ко Дню химика7

Самых высокие награды присуждаются один раз в пять лет. Так, 11 человек поднялись под аплодисменты на сцену. Им присвоили звание «Почетный ветеран труда завода».

Фанфары и музыкальные номера сменяли друг друга, и из зала за наградами выходили все новые люди.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика8

Троим заводчанам — трактористу Владимиру Шарамету, электросварщику Александру  Бледных и  технику по защите информации Андрею Перову — на сцене ДК БОЗ депутат Государственной Думы Александр Прокопьев вручил Благодарственные письма. А еще депутат подарил совету ветеранов БОЗ годовой запас чая.

— Каждое поколение заводчан вносит свой вклад в развитие производства, сохраняет традиции и оказывает влияние друг на друга, — отметил Александр Прокопьев. — Вот ветераны БОЗ, говорят, исполняют рэп, встали на ролики и даже зажигали в Сочи, на фестивале КВН!

В общем, работники БОЗ в очередной раз развенчали миф, что на серьезном производстве, да еще и в оборонной промышленности, трудятся эдакие «сухари». Ничего подобного: работа — работой, и тут действительно «творчество», отступление от инструкций и нормативов недопустимо, зато во время досуга можно показать все грани таланта. 

В Бийске проходят торжества ко Дню химика9

Своим примером это доказали работники БОЗа, поднявшиеся за Благодарственным письмом от Госдумы. Один из них –  Александр Бледных. Электросварщик ручной сварки и в нерабочее время рад пообщаться с коллективом. Он — неоднократный победитель внутризаводские соревнования по зимней и летней рыбалке, турниров по шахматам, теннису, а еще — активный участник заводской команды на «Лыжне России». А еще Александр привык быть на высоте. Буквально. Вряд ли удастся вспомнить проводы зимы, когда бы он отказался на масленичных гуляниях взобраться за подарками на столб. И ведь никогда не спускался на землю с пустыми руками. Этой зимой на фестивале «Сибирская масленица» он стал победителем в десятый раз!

В Бийске проходят торжества ко Дню химика10

И вновь – череда поздравлений и наград. Химиков города поздравили мэр Александр Студеникин и председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин, судьбы которых также связаны с заводом. Почетные грамоты и Благодарности краевого Заксобрания вручили депутаты АКЗС от Бийска.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика11

— Все мы прекрасно понимаем, как много значит для Бийска химическая отрасль, — отметил Андрей Абрамов, депутат АКЗС. — Сегодня здесь свой праздник отмечают люди, которые построили Бийск таким, каким мы его знаем. Городом, который стал оплотом оборонки, наукоградом.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика12

Сегодня действительно сложно представить Бийск без химиков, без оборонщиков. Это они строили новые районы — так на месте бора появилась «стройка», ставшая сегодня центром Бийска, их силами на Зеленке возвели первую девятиэтажку, стадионы, общежития и пионерские лагеря. Предприятия химической отрасли остаются флагманами промышленности Бийска. А сегодня их работники принимают поздравления и слова благодарности.

В Бийске проходят торжества ко Дню химика13

 

Праздник на площади перед ДК БОЗ продолжится до ночи, так что бийчане еще успевают присоединиться к красочному представлению. Напомним, по завершении праздничной программы, в 22.15 горожан ждет фейерверк. Это будет первый масштабный салют в этом году.

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: