Бийск: В Бийске проходят торжества ко Дню химика

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Традиционно День химика в Бийске отмечают во Дворце культуры Бийского олеумного завода.

В этом году торжества здесь проводят с двойным размахом. Прошедший 2020-й год с его ограничениями не позволил коллегам вот так собраться, ощутить атмосферу праздника с поздравительными речами, дружескими воспоминаниями, выступлениями артистов и красочным фейерверком.

А еще у заводчан есть и другой повод для гордости – юбилей БОЗа, который тоже приходится отмечать чуть позже официальной даты.

В 1965 году из состава Бийского химкомбината выделили ряд цехов, чтобы создать новое предприятие, которому были переданы производство олеума, тротила, гексогена и прочего. С августа 1965 года отсчитывает свою историю Бийский олеумный завод.

Отметить юбилей в 2020 году не удалось.

— Год выдался непростым, — говорит Максим Крючков, директор БОЗ. — Сотрудники старше 65 лет попали в зону особого риска, а это — десятая часть заводчан. В минувшей году мы прошли реорганизацию путем слияния с заводом имени Свердлова, одним из лидеров отрасли боеприпасов.

Но несмотря на трудности и новые задачи, с которыми приходилось проходить юбилейный год, БОЗ сработал успешно. Все производственные программы выполнены: завод выпустил 2,2 тыс. тонн шашек-детонаторов, 21,5 тыс. тонн тротила и тротилосодержащих веществ, 77 тыс. тонн серной кислоты. Вырученные средства завода составили 4 млрд руб., что позволило выдать заводчанам премию и проиндексировать зарплату, которая и сегодня выше средней по Бийску.

Но какие бы цифры не звучали в этот день, все знают – за высокими показателями прежде всего стоят люди — те, кого объединило одно общее дело: водители, слесари, лаборанты, работники цехов, мастера, инженеры, аппаратчики, сварщики, администраторы, конструкторы. Их и чествовали на торжественной части Дня химика.

На праздник заводчане приходят семьями, и не «за компанию», а потому что на БОЗ работают поколениями.

Варвара Ветрова, технолог инженер-технолог легендарного цеха №5, того самого, где работают со взрывчатыми веществами, рассказывает о родных-коллегах: родители мужа проработали на БОЗ по 40 лет, они сами с супругом тут уже 30 лет, сын — тоже заводчанин. С учетом всех родных, у семьи Ветровых – общий трудовой стаж династии уже перевалил за 180 лет!

Самых высокие награды присуждаются один раз в пять лет. Так, 11 человек поднялись под аплодисменты на сцену. Им присвоили звание «Почетный ветеран труда завода».

Фанфары и музыкальные номера сменяли друг друга, и из зала за наградами выходили все новые люди.

Троим заводчанам — трактористу Владимиру Шарамету, электросварщику Александру Бледных и технику по защите информации Андрею Перову — на сцене ДК БОЗ депутат Государственной Думы Александр Прокопьев вручил Благодарственные письма. А еще депутат подарил совету ветеранов БОЗ годовой запас чая.

— Каждое поколение заводчан вносит свой вклад в развитие производства, сохраняет традиции и оказывает влияние друг на друга, — отметил Александр Прокопьев. — Вот ветераны БОЗ, говорят, исполняют рэп, встали на ролики и даже зажигали в Сочи, на фестивале КВН!

В общем, работники БОЗ в очередной раз развенчали миф, что на серьезном производстве, да еще и в оборонной промышленности, трудятся эдакие «сухари». Ничего подобного: работа — работой, и тут действительно «творчество», отступление от инструкций и нормативов недопустимо, зато во время досуга можно показать все грани таланта.

Своим примером это доказали работники БОЗа, поднявшиеся за Благодарственным письмом от Госдумы. Один из них – Александр Бледных. Электросварщик ручной сварки и в нерабочее время рад пообщаться с коллективом. Он — неоднократный победитель внутризаводские соревнования по зимней и летней рыбалке, турниров по шахматам, теннису, а еще — активный участник заводской команды на «Лыжне России». А еще Александр привык быть на высоте. Буквально. Вряд ли удастся вспомнить проводы зимы, когда бы он отказался на масленичных гуляниях взобраться за подарками на столб. И ведь никогда не спускался на землю с пустыми руками. Этой зимой на фестивале «Сибирская масленица» он стал победителем в десятый раз!

И вновь – череда поздравлений и наград. Химиков города поздравили мэр Александр Студеникин и председатель Думы Бийска Сергей Ларейкин, судьбы которых также связаны с заводом. Почетные грамоты и Благодарности краевого Заксобрания вручили депутаты АКЗС от Бийска.

— Все мы прекрасно понимаем, как много значит для Бийска химическая отрасль, — отметил Андрей Абрамов, депутат АКЗС. — Сегодня здесь свой праздник отмечают люди, которые построили Бийск таким, каким мы его знаем. Городом, который стал оплотом оборонки, наукоградом.

Сегодня действительно сложно представить Бийск без химиков, без оборонщиков. Это они строили новые районы — так на месте бора появилась «стройка», ставшая сегодня центром Бийска, их силами на Зеленке возвели первую девятиэтажку, стадионы, общежития и пионерские лагеря. Предприятия химической отрасли остаются флагманами промышленности Бийска. А сегодня их работники принимают поздравления и слова благодарности.

Праздник на площади перед ДК БОЗ продолжится до ночи, так что бийчане еще успевают присоединиться к красочному представлению. Напомним, по завершении праздничной программы, в 22.15 горожан ждет фейерверк. Это будет первый масштабный салют в этом году.

Бийский рабочий