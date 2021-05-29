Бийск: В бийском Центре народной культуры «Миролад» пройдет День открытых дверей

0

Бийчан приглашают посетить мастер-классы и принять участие в развлекательной программе.

В это воскресенье в Центре народной культуры «Миролад» пройдет день открытых дверей. В общей сложности на празднике запланировано больше десяти мастер-классов. Бийчан познакомят со старинным рукоделием и современным декоративно-прикладным творчеством. Также будет представлена секция этно-спортивного направления — фланкировка шашкой. Кроме этого, гостей ждет экскурсия по историческому зданию – дому Халтурина. А еще горожанам расскажут о настольных играх народов мира – а их более пятидесяти видов.

День открытых дверей пройдет 30 мая по адресу Ленина 85. Начало в 12 часов.

Море музыки и салют: в пятницу 28 мая в Бийске отметят День химика

11:12, 28.05.2021 2213

Бийский рабочий