Бийск: В Бийске пляжный сезон откроется в первых числах июня

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Горожане смогут посидеть на песочке, а вот в воду нельзя – она не соответствует санитарным нормам

В соседней Республике Алтай уже анонсировали открытие купального сезона: некоторые зоны отдыха у воды расчищены и готовы к приему отдыхающих. По данным Управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, в Бийске открытие пляжей будет зависеть от того, как быстро пройдет инспектирование пляжей Центром ГИМС от МЧС (инспекция маломерных судов) и Роспотребнадзором.

– Многие участки еще подзатоплены и может прибывать вода, – уточнила Ирина Скобкова, и.о. начальника Управления ЖКХ, Б и ДХ. – После этого нужно будет очистить территорию. Сейчас мы определяемся по датам, и сообщим об открытии по результатам инспекций.

Однако уже известно, что карьеры будут открыты для посещения 7-10 числа. Четыре основных пляжа Бийска: Коммунарский, на АБ, на Понтонном и на Зеленке также в первых числах июня.

Напомним, что посещение пляжа подразумевает то, что находиться вы будете только на песочке, лезть в воду – нельзя. Она никогда не проходит по санитарным нормам. На запрос «БР» в Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, нам ответили, что качество воды в Бии остается на отметке «очень загрязненная».

И все же воду на действующих пляжах огораживают буйками, спасатели дежурят на посту: понимая, что горожане все равно будут купаться.

Пляжи в черте Бийска – особенности, дно и акватория

17:25, 18.06.2019 3379

Бийский рабочий