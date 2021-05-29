Бийск: В Бийске продают три килограмма Ленина

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Медный барельеф вождя мирового пролетариата выставили на продажу в Бийске.

В объявлении о продаже указано, что барельеф времен СССР весит три килограмма. Его размер – 78 на 68 см.

Продавец просит за барельеф 15 тыс. руб. Он готов рассмотреть обмен по предложению и отправить изображение в другие регионы.

Отметим, что барельефы Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса были популярны в советские времена. Как правило, они предназначались для предприятий и учреждений социальной сферы.

В Бийске бюст Ленина меняют на дрова и уголь

14:55, 29.06.2020 2842

Напомним, это не первое изображение Ленина, которое продают в Бийске. Так, ранее у нас продавали бюст вождя, за который просили 50 тыс. руб., при этом продавец был готов обменять его на дрова, уголь, инструменты или автомобиль. Сейчас бюст вождя по-прежнему продается, но по цене уже ниже — 35 тыс. руб. Продавец готов на дальнейший торг, но он будет проходить непосредственно у памятника.

Бийский рабочий