Бийск: В бюджете Бийска выявили финансовые нарушения на сумму в полмиллиарда рублей

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Счетная палата Бийска подготовила отчет о своей работе в 2020 году.

Напомним, Счетная палата Бийска, образованная городской Думой, является органом внешнего муниципального финансового контроля. Основные ее задачи – следить за соблюдением законодательства в процессе формирования и исполнения бюджета Бийска и эффективностью использования этих бюджетных средств.

Специалисты Счетной платы регулярно проводят аудит прежде всего бюджетной отчетности администрации города и ее подразделений, а также оценивают, как были использованы средства, направляемые на те или иные городские программы.

За минувший год было проведено 22 таких контрольных мероприятия.

При этом объем проверенных бюджетных средств в 2020 году составил 13 млрд руб.

В ходе таких проверок были выявлены финансовые нарушения – на сумму более чем 642 млн руб.

Год назад, во время проверок таких нарушений было выявлено на немногим более 200 млн руб., то есть в 2020 году объем средств, в отношении которых были выявлены нарушения, увеличился в три раза.

Поясним: выявленные нарушения не означают, что в бюджете Бийска «теряются» сотни миллионов рублей.

Например, львиная доля нарушений 2020 года – 501 млн руб. – относится к несоответствию объема финансового обеспечения муниципальных программ объему средств, предусмотренных бюджетом города. Иными словами, на городские программы планируют больше (или меньше), чем это может позволить себе казна.

Стоит отметить, что финансовые нарушения в городском бюджете выявляют регулярно. Так, например, при оценке исполнения бюджета Бийска за 2017 год, было выявлено нарушений на 1,3 млрд руб., при этом тогда почти все нарушения приходились на недостоверную бухгалтерскую отчетность. Комментируя ситуацию, в Счетной палате тогда поясняли:

-Бухгалтера немножко ошибаются.

Председатель Счетной Палаты Бийска: бухгалтера немножко ошибаются

18:24, 24.05.2018 535

При этом в мэрии и депутатском корпусе подчеркивали, что выявленные ошибки – это нормальный рабочий процесс, который не наносит ущерба бюджету города. А вот причиной называли безграмотность бухгалтеров администрации, которых советовали не увольнять, а массово обучать.

Бийский рабочий