Бийск: В Бийске начались ремонтные работы на улице Социалистической

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Этим летом больше десяти улиц отремонтируют в Бийске в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы в городе уже начались — сегодня дорожная техника зашла на Социалистическую. Движение там временно закрыто.

Движение по Социалистической в границах от Васильева до Ударной достаточно оживленное — автомобильный трафик большой. Последние несколько лет дорога находится в разбитом состоянии. На этот год этот ямистый участок включили в план ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сейчас движение на этой стороне закрыто, как пояснили в администрации ограничения снимут 10 июня. Добавим, что новый асфальт появится на Социалистической от Ударной до Иртышской, а также еще на девяти участках. Из бюджетов всех уровней на ремонт бийских дорог потратят около 250 миллионов рублей.

В Бийске в ближайшее время приступят к ремонту улиц Васильева и Советской

14:15, 20.05.2021 1923

Бийский рабочий