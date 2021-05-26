Бийск: В Бийске подвели итоги испытания на прочность тепломагистрали №1

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Между первой и второй — промежуток в один день.

В Бийске энергетики Сибирской генерирующей компании подвели итоги испытания на прочность первой тепломагистрали. На сегодняшний день горячая вода есть у всех жителей наукограда. Но завтра у некоторых ее уже не будет. В городе начнется очередной этап проведения гидравлических испытаний.

Пост сдал: с 26 мая в Бийске отключат горячую воду в Приобской части города

10:43, 25.05.2021 1331

Бийский рабочий