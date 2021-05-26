Бийск: В Бийске начались судебные экспертизы по качеству работ в парке Зелёного клина

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Судебные экспертизы по качеству проведённых работ в парке Зеленого клина начались.

От того, как быстро администрация получит заключение, зависит продолжение благоустройства этой общественной территории, начатого еще в прошлом году. Приковано внимание бийчан и к работам в парке Строителей.

В этом году в парке на Зеленом клине запланировано укрепление откосов защитной насыпи. Грунт устоялся, геодезисты вымеряют отметки. После окончания укрепления здесь построят дорожки, установят светильники. Мини дамба станет одним из полноценных объектов нового парка. Всего в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» в Бийске в этом году обновится 4 объекта: Парк Строителей, площадь 9-го января, сквер Котельщиков, произведены ремонт и замена детского оборудования в парке Строителей.

После ситуации в Бийске власти края возьмут на контроль ремонт по нацпроектам

10:39, 20.05.2021 1421

Бийский рабочий