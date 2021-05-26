Бийск: В Бийске не находится желающих брать в аренду муниципальное имущество

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План по поступлению арендной платы за городское имущество в Бийске не смогли выполнить даже наполовину.

Такие данные указаны в отчете управления муниципальным имуществом за 2020 год.

Так, общая сумма доходов в виде арендной платы за пользование муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, движимым имуществом составила 20 млн руб. или 39 % от утвержденного плана.

На начало 2021 года в Бийске было заключено 156 действующих договоров аренды муниципального имущества. Для сравнения, в доковидном 2019 году их было 170. Однако в целом, и этот показательно невысок, поскольку площадь арендуемого имущества – в среднем около 20 тыс. кв. м. – составляет лишь 3,7 % от общей площади объектов муниципальной собственности.

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11:11, 25.11.2020 4365

В управлении называют причины, по которым арендаторам не интересного городские площади.

Прежде всего, это связано с их неудовлетворительным техническим состоянием, что в свою очередь предполагает необходимость финансовых вложений со стороны арендатора-бизнеса.

При этом рынок аренды в Бийске и без того перенасыщен, причем с более привлекательными условиями. Так, если при заключении договора на аренду муниципальной площади помимо непосредственной платы требуются страхование имущества, взносы на капитальный ремонт, заключение договоров на коммунальные услуги с ресурсоснабжающими организациями, то при аренде площади у коммерческих структур многие их этих пунктов не поднимаются.

Бийский рабочий