Бийск: В Бийске на спецстоянке сгорели три автомобиля

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В Бийске тушили пожар на спецстоянке. Одна из возможных причин случившегося — поджог.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного службы 01 поступило в первом час ночи.

На спецстоянке, которая находится в Приобской части города, горели арестованные автомобили. Огнем были уничтожены три машины: две отечественные «шестерки» и «Мерседес». Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Однако в это время на территории стоянки никто из посторонних не находился, а сама территория площадки огорожена бетонным забором и находится под охраной.

Уже рассматривается версия, согласно которой неизвестные через забор перекинули бутылку с горючей жидкостью.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения. Ведется работа по установлению виновных лиц.

Бийский рабочий