Бийск: В Бийске произошло ДТП с четырьмя машинами и рейсовым автобусом

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Сразу два ДТП произошло в Бийске на одном месте, практически в одно время.

Как сообщает @drom_22_biysk в Инстаграм, аварийным стал переулок Шубенский. Там, женщина за рулем ВАЗ-2101, пытаясь развернуться с обочины задела две машины попутного направления.

Судя по всему авария была довольно сильной, так как на место ДТП прибыли сотрудники МЧС, Скорая помощь, пожарные и ГИБДД.

— Виу, виу, орут серены. Очевидцы фотографируют. Но тут появляться вторая копейка, — говорится в сообщении.

За рулем второй «копейки», как сообщается, был пожилой мужчина. Он, по словам очевидцев, выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с рейсовым автобусом.

— Тут уже пострадавших намного больше, так как автобус ушёл в бетон. Одно радует, скорая уже на месте и окажет своевременно помощь пострадавшим, — рассказали в сообществе.

Бийский рабочий