Бийск: В Бийске проверили готовность нового регоператора ТКО к началу деятельности

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К своим обязанностям новый регоператор, который также является арендатором Бийского полигона, приступит уже с понедельника.

На совещании, которое состоялось в Бийске под председательством заместителя министра, начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству Минстроя Алтайского края Евгения Григоренко, приняли участие руководители городской администрации и регоператора «Спецобслуживание плюс», сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы обеспеченности нового регоператора «Спецобслуживание плюс» техническими ресурсами, актуальной базой данных населения, а также взаимодействие регоператора с перевозчиками и субподрядчиками.

Напомним, данная организация будет оказывать услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в течение 9 лет на территории Бийской зоны, в которую входят Белокуриха и Бийск, а также Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный районы. Соответствующее соглашение подписано между Министерством края и предприятием «Спецобслуживание плюс» 12 мая.

— Хочу особо подчеркнуть важность своевременной организации обозначенных мероприятий. Сегодня в Бийской зоне услугой охвачено почти 410 тысяч человек, однако небольшие села остаются на периферии этой работы. Надеемся на успешное и долгосрочное сотрудничество, а также на качественное исполнение обязательств со стороны всех задействованных в этом процессе структур, — подчеркнул Евгений Григоренко.

Отметим, что все физические лица обязаны заключить договор с региональным оператором. Для граждан договор по обращению с ТКО является публичной офертой и считается заключенным автоматически на 16-й рабочий день после публикации проекта на официальном сайте регоператора. Чтобы при заключении договоров не возникло споров, его форма утверждена государством. Также собственник вправе обратиться к региональному оператору для заключения договора в письменной форме.

Для Бийской зоны определился региональный оператор по обращению с ТКО

08:59, 14.05.2021 1640

Бийский рабочий