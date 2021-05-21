Бийск: В Бийске не могут установить остановочный павильон из-за газопровода

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Бийчане интересуются, появится ли когда-нибудь павильон на трамвайной остановке «Маяковского».

С таким вопросом обратилась в «Бийскгортранс» бийчанка Ирина.

Напомним, остановка «Маяковского» находится в районе Мочище, как раз на развилке трамвайных путей. Павильона тут никогда не было. По всей видимости, в ближайшее время он и не появится.

Оказалось, ранее МУП «Бийскгортранс» предпринимал попытку оформить документы на установку павильона на остановке при движении трамвая в сторону Лесозавода.

Но для этого должно было пройти согласование со всеми заинтересованными организациями, в том числе и с «Газпром газораспределение Барнаул», поскольку в непосредственной близости от остановки проходит газопровод.

— ООО «Газпром газораспределение Барнаул» не согласовал схему установки остановочного павильона, так как не выполняются требования СП 62.13330.2011* — о минимальном расстоянии от подземных газопроводов до зданий и сооружений в охранной зоне газораспределительной сети, — пояснили в МУП «Бийскгортранс».

Бийский рабочий