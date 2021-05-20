Бийск: В Бийске готовят интересную программу к «Ночи музеев»

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Спиритические сеансы, путешествие в четвертичный период и ночное шествие — это лишь малая часть мероприятий.

Бийск примет участие в ежегодной акции уже в 11-й раз.

Так, в музее Чуйского тракта программа праздника будет посвящена крупным датам этого года – 101-ому дню рождения Бийского краеведческого музея и 110-летию дома Варвинских. Так что готовьтесь узнавать интересные факты об особняке. Кроме того, основной акцент будет сделан на коллекциях, размещённых в фондах этого отдела.

В Ассановском особняке в этом году состоится «Мистическая ночь». Бийчане и гости города услышат множество таинственных историй, связанных с этим зданием. Здесь будет работать несколько тематических залов. Можно будет узнать о досуге купцов, погулять по усадьбе, спуститься в подвал дома и даже устроить шуточные гадания и сеансы спиритизма.

Завершится «Ночь музеев» ночным шествием. Желающие прогуляются по старому городу до памятника Петру I. При этом они узнают легенды этой части Бийска:

— Хочется отметить, что на этой ночи в то и другое здание музея мы решили пускать посетителей группами. То есть в музей Чуйского тракта каждые 15 минут будет заходить группа, в Ассановском особняке — каждые 20 минут. Это сделано в связи с тем, что у нас небольшие помещения и мы не можем вместить в себя сразу много посетителей. И с тем, чтобы каждая группа полноценно услышала рассказ сотрудника, — пояснила Светлана Бартышева, директор Бийского краеведческого музея.

Добавим, что мероприятия «Ночи музеев» пройдут и на площадке Городского дворца культуры.

Танцы и японцы: в бийском Дворце культуры подготовились к «Ночи музеев»

13:45, 19.05.2021 456

Бийский рабочий