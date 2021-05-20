Бийск: В Бийске определились, кто займется ремонтом стадиона «Прогресс»

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В Бийске нашли подрядчика для работ на футбольным поле стадиона «Прогресс».

Предприятие «ЛТД Строй» займется обустройством футбольного поля с искусственным покрытием, беговых легкоатлетических дорожек, сектора для толкания ядра и прыжков в длину с прыжковой ямой, игровой площадки для игры в баскетбол и волейбол.

Напомним, эти работы на стадионе «Прогресс» были запланированы еще на 2020 год, но предыдущий подрядчик выполнить их в срок не успел. Благоустройство территории стадиона была перенесено на 2021 год.

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В этом году вновь была запущена процедура поиска подрядчика, но вскоре выяснилось, что тендер «заморожен».

В конце апреля аукцион по поиску подрядчика для работ по благоустройству был приостановлен из-за жалобы компании, зарегистрированной в Екатеринбурге.

Предприятие в жалобе отметило, что в документации не установлены сроки выполнения работ по этапам, не заполнена колонка о физическом объеме работ, а также не заполнен график оплаты выполненных работ.

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По мнению екатеринбуржцев, при таких обстоятельствах действия администрации Бийска необоснованно ограничивают количество возможных участников закупки, что нарушает права и интересы неопределенного круга лиц.

Это обстоятельство, по всей видимости, не повлияло на определение поставщика, и после проверки конкурс был продолжен. Сейчас его результаты известны.

Единственным предприятием, подавшим заявки, стало «ЛТД Строй». С ним и будет заключен муниципальный контракт на 14,6 млн руб.

Отметим, это бийское предприятие, неоднократно выступавшее на муниципальных подрядах.

Бийский рабочий