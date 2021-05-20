Бийск: В Бийске могут пересмотреть маршруты общественного транспорта

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На декабрь 2021 года в Бийске намечен конкурс автоперевозчиков. Подготовку к нему город уже начал.

По новой схеме

Так, сейчас мэрия Бийска определяется с подрядчиком, который должен будет разработать комплексную схему организации городского общественного транспорта.

Судя по техзаданию, разработчикам нужно изучить многие стороны перевозок в Бийске: обследовать пассажиропоток на муниципальных маршрутах по времени суток, в часы пик, в различные дни недели, в том числе в выходные; определить, насколько заполнены салоны транспорта; оценить, насколько маршруты дублируют друг друга; посмотреть пешеходную доступность остановок. Также должна быть учтена транспортная доступность крупных городских предприятий, в том числе объектов социальной сферы.

После этого все данные должны быть проанализированы и подготовлена новая схема организации движения общественного транспорта, в которой, возможно, будут изменены часть маршрутов и выход транспорта на линию.

По итогам этой работы город должен будет получить документ, в котором пропишут, какие маршруты (возможно, новые) будут наиболее эффективными, транспорт какой вместимости будет выходить на тот или иной маршрут, как в новую измененную схему будет вписан трамвай.

Учитывая, что на выполнение задания администрация города отводит полгода, а подрядчик еще не определен, можно предположить, что новая схема будет готова как раз накануне конкурса. Кстати, только на разработку этой схемы муниципалитет готов потратить почти 7 млн ₽.

С трамваем или без?

О том, что систему общественного транспорта в Бийске надо «перекраивать», говорится давно и много. Причем с годами видение ситуации решается полярно.

Так, еще лет десять назад, во времена руководства городом Анатолием Мосиевским, всерьез обсуждался вопрос: не выкорчевать ли трамвайные рельсы, отказавшись от этого вида транспорта, а освободившееся место пустить под дополнительные полосы дорожного движения?

Такое предложение, конечно, тогда было воспринято, мягко говоря, неоднозначно и дальнейшего продолжения не получило.

Зато о потенциальной возможности остаться без трамвая город заговорил, когда трамвайное управление вошло в стадию банкротства. Тогда многие бийчане всерьез высказывали опасения, что трамваи в Бийске просто исчезнут.

Масло в огонь подлило и недавнее сообщение о том, что весь комплекс бывшего трамвайного управления – с рельсами, вагонами, подстанциями, зданиями и ремонтной базой конкурсный управляющий выставил на торги. Цена лота – почти 1,5 млрд ₽.

Тут же бийчане стали делиться опытом городов, в которых трамваи свое отжили: это и небольшие города, вроде Бийска, и города-миллионники. Причиной почти везде стала нерентабельность электротранспорта.

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Однако в мэрии заверили: в Бийске трамваи останутся, город будет это имущество возвращать.

Сейчас муниципалитет платит около 1 млн ₽ в месяц за аренду трамваев, находящихся юридически в распоряжении конкурсного управляющего, а по факту – в пользовании МУП «Бийскгортранс», образованного взамен обанкротившегося трамвайного управления.

С рельсов – на дороги

Новый МУП, появившийся летом 2019 года, начинал «за здравие». «Бийскгортранс» появился на базе бывшего трамвайного хозяйства, приняв на себя его базу, трамваи и коллектив, но не долги. Зато тогда говорили, что кое-где даже будут достроены небольшие участки трамвайных путей.

В новый МУП включили и Транспортный диспетчерский центр, так что «Бийскгортранс» стал «центром управления полетами» всего городского общественного транспорта, в том числе и автобусов частных перевозчиков.

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Однако когда МУП только презентовали, в мэрии говорили: трамваи – это только начало. Так, судьбу «Бийскгортранса» муниципалитет видел не только на рельсах, но и на дорогах.

Два года назад мэр Александр Студеникин рассказывал, что к конкурсу автоперевозчиков, который намечен на 2021 год, предприятие подойдет с собственным автопарком и будет наравне с предпринимателями бороться за право автобусных пассажироперевозок.

«В 2021 году городу еще нереально будет заместить все пассажирские перевозки, которые сегодня представлены коммерческими структурами. Пока это будет небольшой объем, но он подстегнет перевозчиков подтягиваться к уровню, который задаст «Бийскгортранс», – говорил Александр Студеникин.

Однако позже от этих планов отказались, сообщив, что к 2021 году муниципальные автобусы в Бийске вряд ли появятся.

Да идите вы… в трамвай

Муниципалитет не раз выступал за пересмотр имеющихся маршрутов общественного транспорта. Сегодня, выбирая вид общественного транспорта, бийчане идут в основном в автобусы.

На трамвайные перевозки приходится лишь около 30 % пассажиров.

При этом если раньше пойти в трамвай потребитель мог за экономией – на протяжении многих лет цена проезда в электротранспорте была на 1 рубль ниже, чем в автобусе, то сейчас произошло выравнивание цен.

Даже в городских программах развития общественного транспорта о причинах писали прямо: местами маршруты трамваев и автобусов дублируются, налагаются друг на друга, и от этого нужно уходить, стимулируя пассажиров пересаживаться с автобусом на трамвай, помогая экологии и непосредственно муниципальному предприятию оставаться на плаву.

От бийчан ожидаемо последовала реакция: почему бы не подстроить транспортную систему под запросы пассажиров, а не самих пассажиров под запросы города?

Бийский рабочий