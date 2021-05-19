Бийск: В Бийске заложили полмиллиона рублей на уборку свалок

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Почти 500 тыс. руб. готов потратить муниципалитет на вывоз несанкционированных свалок.

Деньги в городском бюджете администрация Бийска уже заложила.

Пока планируется, что за все время уборки несанкционированных городских свалок – а исполнение контракта предполагается до 30 сентября, на полигон ТБО будет вывезено около 2 тыс. кубометров мусора – прежде всего, строительного, веток и прочего.

При этом работы подрядчику будут оплачиваться только в том объеме, который будет указан в заявке мэрии. Если коммунальщики соберут мусор сверх этих объемов, оплате эти «излишки» подлежать не будут.

Мусор на полигон ТБО должен быть отвезет в тот же день, что и собран.

В 2020 году на территории города было ликвидированы 38 несанкционированных свалок, а объем вывезенного мусора составил 2,2 тыс. кубометров. Затраты на ликвидацию свалок составили 500 тыс. руб.

Бийский рабочий