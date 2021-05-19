Бийск: В Бийске продают Псалтырь 18 века

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Старинную церковную книгу выставили на продажу в Бийске.

«Продам молитвослов Псалтырь, 18 век», — коротко говорится в объявлении.

Указано, что состояние книг – «б/у», то есть бывшая в употреблении, что в учетом ее возраста – вполне понятно.

На фото видны пометки, сделанные в книге, похоже, простым карандашом.

Напомним, церковные книги печатались особым шрифтом — кириллицей, которая по начертанию букв отличается от современных шрифтов. В зависимости от времени издания, тиражи церковных книг были различны. Так, в 17 веке книги печатались тиражом примерно 1200 экземпляров. Книг было издано достаточно много, поэтому они до сих пор встречаются в продаже.

В 18-19 веках церковные книги печатались уже огромными тиражами. Даже к середине 19 века тиражи церковных книг заметно превышали тиражи художественной литературы. Поэтому в настоящее время книги этого периода ценятся в первую очередь по состоянию переплета.

За церковную книгу, продаваемую в Бийске, продавец просит 120 тыс. руб.

Бийский рабочий