Бийск: В Бийске до октября на Петровском бульваре будет работать муниципальная ярмарка

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Муниципальная ярмарка «Летний досуг» развернется в Бийске на Петровском бульваре.

Собственно, ничего нового в этом нет. Почти каждый год на бульваре у фонтана разворачивают аттракционы.

В этом год под ярмарку отдают чуть более 3 тыс. кв. метров. Она будет проходить на участке в границе улиц Ленина, Красноармейской и переулков Училищный и Кожевенный.

Ожидается, что здесь появится точки по продаже мороженого, напитков, сувениров, сахарной ваты и горячей кукурузы. Из аттракционов – электропоезд, две карусели, водный бассейн, два батута – один из них спортивный, тир, прокат электромобилей и спортивного инвентаря.

Ярмарка будет проходить с 23 мая по 30 сентября.

Напомним, ранее общественники не раз высказывали предложение перенести детские аттракционы чуть в сторону с бульвара, потому как каждая прогулка с ребенком сильно бьет по семейному бюджету, ведь трудно объяснить малышу, почему одни дети развлекаются на тех же машинках ил и батутах, а другим — нельзя.

Бийские общественники предложили «подвинуть» батуты с бульвара в целях экономии

16:45, 12.09.2019 2018

Бийский рабочий