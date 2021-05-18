Бийск: В Барнаул начали прибывать участники Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

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II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Алтайском крае с 20-23 мая.

17 мая, в Барнаул из Будапешта прибывают два чартера, на которых прилетит большая часть участников Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Утренним рейсом в столицу края уже прибыло 137 человек – спортсмены и представители официальной делегации Международной федерации каноэ. 114 гостей прилетели специальным прямым чартером из Будапешта, 23 человека – регулярными рейсами. Сейчас они проходят ПЦР-тестирование и аккредитацию, сообщает пресс-центр Кубка мира.

Планируется, что сегодня спортсмены разместятся в гостиницах Барнаула, пройдут все необходимые проверки, отдохнут и завтра приступят к тренировкам.

Всего в Барнаул приедут более 400 спортсменов из 55 стран мира. До старта соревнований остается три дня.

Ожидается, что за международными стартами непосредственно на гребном канале будут наблюдать порядка 20 тысяч человек. В зрительской зоне гребного канала предусмотрено 3 тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест на каждый день.

Посмотреть онлайн-трансляцию соревнований можно будет на сайте «Бийского рабочего».

Бийский рабочий