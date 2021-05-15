Бийск: В Бийске восстанавливают дамбу в районе улицы Малоугреневской

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Эта территория одна из первых подвергается наводнению в случае подъема уровня Бии.

В начале мая, когда в Бии резко поднялась вода, насыпное сооружение по ул. Малоугреневская не выдержало напора и пропустило паводок. К счастью, дома не пострадали, так как до них половодье не дошло.

Уровень воды в реке Бии в районе Бийска достиг опасной отметки

09:27, 03.05.2021 7902

Насыпную дамбу здесь создавали местные жители для сдерживания паводковых вод до определенного уровня. Но после ее разрушения, восстановить насыпь им помогают городские службы.

Коммунальщики по возможности укрепили водную преграду, сообщает пресс-служба мэрии Бийска. Также в администрации отметили, что эта территория одна из первых подвергается наводнению в случае подъема уровня Бии.

Бийский рабочий