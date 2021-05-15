Бийск: В Бийске назвали плюсы и минусы присоединения детских садов к школам

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С 2017 года в Бийске началась процедура реорганизации детских садов, путем присоединения их к школам.

На первый обывательский взгляд, ничего не изменилось: но примерно с 2020 года на школах и ДОУ начали появляться таблички, где вместо привычного названия, значилось «Корпус №».

На самом деле, преобразование коснулось многих сфер: и материальной, и социальной.

Как в Бийске образовательные организации научились работать в новом формате больших, комплексных учреждений, рассказала Елена Вербицкас, начальник Управления образования.

Меньше, но эффективнее

Реорганизация предполагала сокращение количества образовательных учреждений за счет их объединения. Таким образом, происходили слияния: школ, детских садов, а также школ с детскими садами и даже загородными лагерями. При таком раскладе получался так называемый «образовательный комплекс».

– Одна из главных целей создания образовательных комплексов: привлечение бюджетного финансирования на одну организацию. Мы также планировали получить более эффективное обучение за счет сотрудничества учреждений, работающих с детьми разных возрастов, – пояснила Вербицкас.

На сегодняшний день, в городе создано 23 образовательных комплекса. В 19 учреждениях объединены школы и детские сады. К трем учреждениям присоединены загородные лагеря (это школы №7,17,18) Объединены Дома детского творчества №1,3,4, Станция юных техников, а также Эколого-биологический центр и Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай». В реорганизации не участвовали 7 дошкольных учреждений и 5 общеобразовательных школ: №15, 21, 31, Фоминская и Кадетские школы.

– Несмотря на скептическое отношение многих к процессу реорганизации, он имеет ряд преимуществ, – объясняет Елена Викторовна. – Основное очевидно: чем выше количество обучающихся, воспитанников, тем больше краевая субсидия. За счет этого, можно повышать качество образовательной среды, игрушек, литературы, кабинетов и прочего.

Как пример, она приводит детский сад №92, который от реорганизации отказался, и школу №34, имеющую в комплексе школьное здание и четыре ДОУ.

Так, в 92 саду – 148 обучающихся, в школе №34 – 675 дошкольников. Краевая субвенция на одного ребенка приходит в сумме 893 рубля в год.

Садик №92 в год получает 133094 рубля, а школа №34 — 600369 рублей. Плюсом идет и «внебюджет», то есть доля родительской платы, которая взимается за посещение ребенком дошкольного учреждения. При условии, что все дети посещают учреждение, доход 92 садика составит 488 тысяч рублей, а в 34 школе – 2 млн. 227 тыс. рублей. А это – деньги, которые помогут улучшить материально-техническое оснащение любого корпуса.

Разделят помещения и специалистов

– Также очень хорошо работает преемственность: единые требования к ребятам, – продолжает Елена Викторовна. – У нас получается постепенно знакомить их со школьной жизнью, показывать небольшие кусочки, чтобы заинтересовать и мотивировать будущих первоклассников. Иногда даже первоклассникам не нужно адаптироваться к новому коллективу, они имеют возможность отправиться в школу в составе своей группы.

Узкие специалисты, такие как логопед, психолог, социальный педагог, смогут вовремя оказать помощь ребенку и на более ранней стадии выявить семьи из группы риска, составить индивидуальную программу сопровождения.

– Мы знаем, что в дошкольных учреждениях нет или не хватает таких специалистов. Поэтому, за счет школы, мы имеем право оказывать ДОУ такую помощь. Происходит объединение ресурсов. Например, школьная библиотека становится доступна для дошкольников, а бассейн, принадлежащий детскому саду – начальной школе. Детский сад не имел сенсорную комнату, а с присоединением школы, дети ее могут посещать, а для проведения мероприятий совместно с родителями теперь доступны актовый, спортивный залы. Мы также не сбрасываем со счетов, что у нас в школах работают волонтерские объединения, органы школьного самоуправления, которые могут себя реализовывать и получать интересный опыт общения с малышами: организовывать им праздники, чему-то учить. Это будет благоприятно сказываться на воспитании детей всех возрастов, – перечисляют преимущества в городском отделе образования.

Кстати, в некоторых районах даже начал происходить «обратный процесс»: не так давно мест в детских садах на всех не хватало, а после строительства новых, они начали появляться в большем количестве, чем нужно. Родители выбирают ДОУ поближе к дому, и некоторые «непопулярные» сады начинают пустовать. Объединив группы, Администрации города удалось организовать более востребованные места для ясель.

– Проблемной остается школа №33, которая находится в поселке Сорокино, там у нас три ДОУ практически пустуют. Мы рассматриваем такой вариант: на базе ДОУ открывать группы продленного дня для учащихся первых и вторых классов. Услуга будет актуальна: родители смогут после работы забирать ребенка, который уже накормлен, уроки с ним сделаны, – говорит Вербицкас. – В кадровом плане мы тоже видим плюсы: когда провели процесс реорганизации, нашли толковых руководителей, которые раньше руководили ДОУ. На сегодняшний день, они успешно справляются с комплексным руководством. Также нашли педагогов, которые в свое время, когда нужно было получить место в детском саду для ребенка, шли и соглашались работать воспитателями. Учителя химии, физики, математики. Когда сады реорганизовали, мы их вернули на реальные рабочие места в школу.

Проблемы есть, но они решаемы

Несмотря на достаточно большое количество плюсов, в реорганизации отмечают и минусы. Чаще всего, они связаны с рисками оптимизации кадрового ресурса, формировании единого коллектива. Многие преподавательские коллективы в Бийске продолжают работать автономно. И далеко не все руководители готовы к новым полномочиям: ведь управлять крупным комплексом сложнее, чем отдельными школами и садами.

– Мы тоже понимаем, где у нас были ошибки: например, когда мы соединили три школы, в одной из которых хотели решить кадровый «голод». Но ездить учителям по школам было бы неправильно, поэтому мы просто открыли школьный маршрут. И там, где маленькое количество детей, класс стали отвозить в 19-ую школу. Тем самым, педагоги никуда не ездят, а мы возим детей. Честно говоря, работа с родителями была очень непростая – им тоже не хотелось, чтобы их ребенок куда-то уезжал. Но, тем не менее, детей доставляют на автобусе второй год, замечаний нет, все довольны, – подытожила начальник Управления образования.

Бийский рабочий