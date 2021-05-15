Бийск: В Бийске выставили на продажу объединение «Восток» — бывший завод «Молмаш»

5

Акции предприятия, образованного на базе эвакуированного в годы войны в Бийск завода, выставили на продажу.

Продается не весь пакет, а лишь часть — 5703 акции, что составляет 13,81% от уставного капитала. Объявление о продаже акций «Машиностроительного объединения «Восток» появилось на сайте «Авито».

История этого завода, как и многих крупных предприятий Бийска, началась в годы войны, в период эвакуации. Еще в 1941 году в Бийск из Серпухова перекинули завод «Пресс», который сразу же приступил к выпуску боеприпасов.

Город строится: зарождение оборонки и первые телевизоры в Бийске

08:13, 14.08.2020 4297

В мирное время завод передали наркомату мясных и молочных продуктов СССР. Так он стал «Молмашстроем», а затем — просто «Молмашем». В 1970-е к нему, как к головному предприятию, присоединили и «Продмаш».

В советские годы «Молмаш» занимался производством насосов для перекачки молочной продукции, ванн пастеризации и прочего оборудования для переработки мяса и молока. Кстати, завод был ведущем в СССР в этой сфере.

В конце 1980-х предприятие было переименовано в машиностроительное объединение «Восток», а на постсоветское время пришелся период его угасания. Предприятие было приватизировано, однако продолжило существовать разве что в качестве арендных площадей.

Вот и сегодня, согласно карточке предприятия, бывший завод занимается прежде всего арендой и управлением недвижимым имуществом, а численность его сотрудников — всего два человека.

В объявлении о продаже акций, цена за которые не обозначена, указано, что в собственности предприятия находятся офисные и промышленные здания в центре Бийска, на оживленной улице. К ним есть удобные подъезды, рядом — остановки общественного транспорта. В шаговой доступности железнодорожный и автовокзал.

Бийский рабочий