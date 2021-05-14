Бийск: В Бийске начали испытывать сети тепломагистрали №1 на прочность

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Сегодня в Бийске энергетики Сибирской генерирующей компании испытывают сети на прочность.

Насколько выдержат трубы, будет известно только завтра, когда подведут итоги первого дня. Это будет первый этап ежегодных гидравлических испытаний, который продлится до 25 мая.

Будет проводиться опрессовка телосетей на квартале АБ, по ул. Докучаева, Матросова, Васильева, в районе бассейна «Дельфин», ул.Трофимова, Угольная, в районе Переезда, в поселке Котельщиков и в районе Вокзала.

За ходом гидравлических испытаний на каждом отдельном участке будут наблюдать специалисты.

— Уважаемые автомобилисты! Припаркуйте заблаговременно ваши автотранспортные средства на безопасное расстояние от мест пролегания трубопроводов, а также обращайте внимание на участки, отмеченные специальными сигнальными табличками, — предупредили бийчан в пресс-службе СГК.

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13:44, 13.05.2021 1281

Бийский рабочий