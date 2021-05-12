Бийск: В Бийске продают шикарную баню, в которой можно жить

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То ли готовый бизнес, то ли жилье выставили на продажу в Бийске.

Двухэтажную баню с бассейном и гаражом продают в Бийске.

Объявление появилось во вкладке о продаже готового бизнеса. Собственник указал, что в бане выполнен «новый ремонт в шикарном стиле».

Тут можно попариться в бане из кедра, искупаться в бассейне. В здание проведено центральное отопление и вода. К тому же в собственности – земельный участок.

Цену в 2,6 млн руб. собственники называют «подарком». При этом указано, что баню продают срочно, в связи с переездом, и советуют потенциальным покупателям поторопиться, иначе через пару недель ее стоимость вырастет до 3,5 млн руб.

Сам банный бизнес собственники называют отличным вложением денег: надо только раскрутиться и получать доход. Но даже если дело не пойдет, продавец заверяет, что в бане можно и жить – как в квартире на земле.

Бийский рабочий