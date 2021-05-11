Бийск: В Бийске с 11 мая изменится схема маршрута №11
0
Автобус будет осуществлять движение по улице Ленинградской.
С 11 мая в Бийске будет внесена корректировка в схему маршрута № 11. Этот маршрут ходит по направлению «Кристалл — Кирпзавод — садоводство «Олеумщик» — п. Нагорный».
Как сообщает Бийскгортранс, теперь при движении с конечного пункта «п. Нагорный» в направлении конечного пункта «Кристалл» автобус будет осуществлять движение по улице Ленинградской. Ранее данный маршрут проходил по улице Социалистической.
Ранее сообщалось, что 11 мая в связи с Родительским денем в Бийске будет организовано движение транспорта на кладбища.
В Бийске на Родительский день запустят автобусы до кладбищ
11:48, 07.05.2021 1844