Бийск: В Бийске с 11 мая изменится схема маршрута №11

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Автобус будет осуществлять движение по улице Ленинградской.

С 11 мая в Бийске будет внесена корректировка в схему маршрута № 11. Этот маршрут ходит по направлению «Кристалл — Кирпзавод — садоводство «Олеумщик» — п. Нагорный».

Как сообщает Бийскгортранс, теперь при движении с конечного пункта «п. Нагорный» в направлении конечного пункта «Кристалл» автобус будет осуществлять движение по улице Ленинградской. Ранее данный маршрут проходил по улице Социалистической.

Ранее сообщалось, что 11 мая в связи с Родительским денем в Бийске будет организовано движение транспорта на кладбища.

В Бийске на Родительский день запустят автобусы до кладбищ

11:48, 07.05.2021 1844

Бийский рабочий