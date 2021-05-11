Бийск: В болотистых лесах Сибири вторые сутки ищут пропавшего главу омского Минздрава

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Мужчина пропал 7 мая и его до сих пор не нашли.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал 7 мая в лесу на севере региона. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области и пропал без вести. Около суток знакомые мужчины искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В поисковой операции задействованы около 100 человек.

Сообщается, что местность, где пропал чиновник, — труднопроходимая с заболоченными участками. В связи с этим в поисках участвует техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты.

В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружили квадроцикл пропавшего, самого мужчины рядом с ним не было. Источник в органах местной власти рассказал ТАСС, что в лесу, где пропал министр, местные жители видели медведей.

Мураховский стал главой регионального Минздрава в конце 2020 года. До этого он занимал должность главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1.

Бийский рабочий