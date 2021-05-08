Бийск: В Бийске выполнена половина запланированных объёмов локального ремонта дорог

7

Ко Дню Победы в Бийске завершена половина запланированных объёмов локального ремонта дорог.

Почти 9 тысяч квадратных метров дорожного полотна закатаны новым асфальтом. Кроме того, в городе продолжается ямочный ремонт.

Всего локально в этом сезоне в Бийске отремонтируют 18 тысяч квадратных метров дорог, ямочно — более 3 тысяч квадратов. Предусмотренная толщина нового асфальтового покрытия от 5 до 7 сантиметров. Приоритетным участком локального ремонта выбран, так называемый гостевой маршрут, т.е центральные, загруженные автопотоком улицы.

Генеральный подряд на оба вида работ выиграло бийское предприятие «Дорожник», субподрядчик — «Бийскдорстрой». Общая сумма контракта — 16 миллионов рублей. Из них 13 миллионов выделено на локальный ремонт и 3 — на ямочный.

Бийский рабочий