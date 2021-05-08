Бийск: В Бийске 7 мая возобновит работу понтонный мост
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Понтоны свели после того, как уровень воды в реке пошел на спад.
Собирать наплавной мост в Бийске начали 6 мая, после того, как уровень воды в реке стабилизировался. Возобновить движение по мосту планируют сегодня в 15:00. Об этом корреспондентам Бийского телевидения рассказали в речном порту.
Напомним, мост на Бии пришлось закрыть 2 мая. Вода в реке практически достигла критической отметки (500 см) , поэтому было принято решение о его демонтаже для пропуска паводковых вод.
6 мая уровень воды в Бии составил 259 см относительно нуля поста.
Продолжает прибывать: в Бийске из-за поднявшейся воды закрыли понтонный мост
18:42, 02.05.2021 4952