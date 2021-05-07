Бийск: В Бийске вместо жилой застройки у Покровской церкви появится «Сад памяти»

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6 мая добровольцы высадили более 8000 саженцев сосны.

Планировалось, что на высадку сосны-двухлетки соберется не более двухсот человек, на деле же участников оказалось даже больше. Ребята и взрослые, одетые в специализированную форму, а также все желающие внести свою лепту, собрались в лесном массиве около Покровской церкви.

Это уникальное духовное место чудом избежало застройки: общественность буквально отвоевала участок. И теперь здесь будет если не сад – то настоящий лес! Ведь в лесничестве предоставили совершенно бесплатно более 8000 саженцев сосны.

– Участие в патриотической акции «Сад памяти» в Бийске приняли все колледжи, институты, педагогический университет, общественные организации, юнармейцы, бойцы студотрядов, — рассказывает Юлия Игушева, начальник отдела молодежной политики Управления культуры спорта и молодежной политики Администрации Бийска. – Не только молодежь, но и наши уважаемые пожилые люди с «Союза ветеранов» посадят по своему деревцу. Также сюда приехали и детки с приюта «Надежда», ребятишки из детского дома. Поэтому данную акцию можно назвать не только экологической, но и социальной.

На площадку с подготовленной землей оставалось только принести саженцы. Но перед высадкой всех собравшихся ожидал праздничный концерт. Духовой оркестр создавал настроение, действовали несколько фотозон, полевая кухня с пирожками и горячим чаем. «Волонтеры победы» и «Алтайпатриотцентр» организовали передвижную выставку, экспонаты которой имели отношение к ВОВ. После торжественного построения юнармейцев от имени Губернатора Алтайского края с приветственным словом выступил Александр Лукьянов, заместитель Председателя Правительства Алтайского края.

– С чувством глубокой признательности благодарим ветеранов, тружеников тыла, за совершенный подвиг. Благодарим всех земляков, которые по зову души сегодня собрались в этом месте, чтобы посадить памятное дерево в честь своего героя. Мы с гордостью понимаем, май для нас – победный. В каждой семье есть участник или ветеран, который испытал на себе всю тяжесть Великой Отечественной войны. Каждому из нас есть, кого вспомнить, мысленно поблагодарить за независимость нашей страны. Свыше 600 тысяч жителей Алтайского края ушли на фронт, и почти каждый второй не вернулся с войны. Организаторы международной акции предлагают придать памяти живую форму – посадить именное дерево. Цель акции – высадить 27 млн деревьев в память о каждом из погибших на фронтах ВОВ.

Главное – сохранить

В Бийске на высадку елей наметили чуть больше двух гектаров. Кстати, именно этот аргумент – площадка для сада внутри города, стал решающим, в выборе основного города для проведения акции.

– Здесь место прекрасное, и есть, кому присматривать. Ведь высадить – это еще половина работы. Главное – сохранить, — справедливо отметил Александр Лукьянов.

Международная акция «Сад памяти» посвящена 76-летию со Дня победы в Великой Отечественной войне. В предпраздничные дни и до конца мая по всей стране высаживаются деревья в память о 27 млн погибших в самой кровавой войне последнего столетия. Волонтеры, активисты, патриотических организаций и просто жители городов высадят 27 млн деревьев. Таким образом, «Сад памяти» станет воплощением благодарности, памяти о погибших в годы ВОВ.

– Именно на Алтае зародилась такая добрая традиция, которую ранее мы называли «Лес победы», – уверен Сергей Серов, заместитель Председателя АКЗС, Председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского края. – За последние годы мы с вами высадили более трех миллионов саженцев деревьев. Старт сегодняшней акции был дан в Барнауле, 29 апреля, губернатором Виктором Томенко. В ряде районов Алтайского края, практически в каждом селе, населенном пункте, люди делают самое благодатное дело – высаживают деревья. Я думаю, в Бийске это священное место будет поддерживаться из поколения в поколение.

Лесничества Алтайского края обеспечили бесплатным посевным материалом все районы и населенные пункты нашего региона. Свежие молодые саженцы сосны бережно расправят корни и возле Покровской церкви в Бийске.

– Бийск стал одной из центральных площадок международной акции «Сад памяти». Основная задача каждого из нас – сохранить память о той цене, которую пришлось заплатить за победу. Не обошла трагедия стороной и Бийск – война унесла больше 11 тысяч наших горожан, и сегодня мы вместе высадим деревья, в память о тех великих и страшных событиях, ­– выступил с обращением к собравшимся Александр Студеникин, глава Бийска.

Посадка леса – это святое

Всеобщей минутой молчания почтили память павших в ВОВ. И перешли к главному событию, ради которого собрались.

– Само название «Сад памяти – эпохальное». Память должна быть не только в наших сердцах, наших умах – но, и прежде всего, в наших делах, – напутствовал тружеников Отец Дмитрий.

Всем участникам наглядно показали как высаживать корешки: предварительно их корни вымочили, чтобы они не засохли.

– Сначала делают посадочную щель мечом Колесова (узкой стальной лопатой для посадки), далее помощник в нее опускает саженец сосны. Рядом делается второе углубление, и, сперва делается движение на себя, чтобы придавить корневую систему, расправить ее, потом от себя – придавливаем сам посадочный материал, — проинструктировали специалисты лесного техникума.

В стороне не остался никто – в соседних рядах работали и глава города, и ребятишки. Семья Кулеминых с тремя детьми десяти, шести и трехлетней малышкой организовали процесс: малышка бегает за елочкой, а старшие помогают высаживать.

– Посадка леса – это святое, – говорит их мама Галина. – Мы уже не первый год участвуем. Детки у меня уже опытные!

Посадки деревьев начались повсеместно: участие в акции подтвердили все города и районы Алтайского края. В нашем регионе памятные деревья будут высажены на площади порядка 250 гектаров.

– Каждый желающий может присоединиться к акции через посадки фамильных деревьев на собственных приусадебных или дачных участках. Большую популярность в прошлом году в период самоизоляции приобрел именно такой формат, – сообщил Александр Лукьянов.

Бийский рабочий