Бийск: В Бийске появится несколько новых светофоров

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Этим летом на дорогах у школ Бийска появятся светофоры.

2,3 млн руб. намерен потратить муниципалитет на установку новых светофоров. Большая часть из них появится у социально значимых учреждений — прежде всего, школ Бийска.

Как ранее рассказывал «БР» Александр Студеникин, глава Бийска, в городе есть ряд пешеходных переходов, вызывающих тревогу.

Рядом с такими появятся небольшие светофорные объекты типа Т-7. Такие светофоры еще называют пешеходными. Их используются в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Они одноламповые, «мигают», заранее предупреждая водителя, что на дороге — пешеходный переход.

Пешеходные светофоры дополнят «зебры» рядом со следующими образовательными учреждениями:

гимназия № 11, переход на ул. Ленина;

школа № 41, переход на ул. Пушкина;

школа № 12, переход на ул. Советская;

школа № 5, переход на ул. Васильева;

школа № 8, переход на ул. Вали Максимовой;

школа № 8, переход на ул. Мерлина;

школа № 19, переход на ул. Севастопольская.

Кроме того будет заменено или установлено несколько светофоров привычного типа, транспортного.

Такие появятся на перекрестках:

пер. Литейный – ул. Тараса Шевченко;

ул. Яминская – пер. Сухой;

ул. Вячеслава Шишкова – ул. Максима Горького;

у пешеходного перехода автобусной остановки «Угринич» на ул Яминская.

Работы по установке всех светофоров должны быть выполнены не позднее 31 июля.

На перекрестке улиц Васильева и Трофимова в Бийске появится новый светофор

15:11, 18.12.2020 2118

Кстати, в конце 2020 года в мэрии обещали, что новый светофор появится на перекрестке улиц Васильева и Трофимова. Имеющийся обещали заменить на светофор, который будет работать в трех направлениях. Подобный стоит, например, на Вокзале.

Новый светофор на подъеме с Зеленки позволил бы беспрепятственно поворачивать в сторону боулинга, или на Трофимова — при движении со стороны улицы Васильева. Сейчас потоку водителей машин, желающих это сделать, приходится «втискиваться», пропуская встречку. Из-за этого на перекрестке часто возникают аварии. Однако такой светофор в подготовленном муниципальном контракте пока не значится.

Бийский рабочий